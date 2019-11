Merkel va se rendre pour la 1e fois au camp nazi d'Auschwitz

Visiteurs franchissant le portail de l'ancien camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en janvier 2019, où se rendra le 6 décembre la chancelière allemande Angela Merkel ( AFP / Janek SKARZYNSKI )

Angela Merkel sera la première dirigeante d'un gouvernement allemand depuis 24 ans à se rendre dans l'ancien camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau où furent assassinés près d'un million de Juifs.

"Elle répond à une invitation de la Fondation Auschwitz-Birkenau à l'occasion de ses dix ans d'existence", a précisé la porte-parole Ulrike Demmer.

Angela Merkel, qui sera notamment accompagnée du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, observera une minute de silence devant le Mur de la mort dans le camp principal d'Auschwitz où furent fusillés des milliers de détenus, a précisé Mme Demmer.

Elle se rendra ensuite au camp d'extermination de Birkenau où elle prononcera un discours avant de déposer une gerbe de fleurs, selon la même source.

Angela Merkel, Barack Obama et l'écrivain et prix Nobel de la Paix Elie Wiesel, interné à Auschwitz et Buchenwald, le 5 juin 2009 à Buchenwald ( AFP / MANDEL NGAN )