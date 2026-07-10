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Merino, Mikel chrome
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 00:02

Merino, Mikel chrome

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Mikel Merino surgit quand on ne l’attend pas, comme pour rappeler qu’il existe. Ce lundi soir, il offrait la victoire à l’Espagne contre le Portugal. Comme à l’Euro 2024, avec un but à la 119e minute face à l’Allemagne. À 30 ans, le joueur polyvalent estime être au « sommet » . Il l’a bien mérité.

Bouche-trou (n.m.) : personne ou objet qui ne sert qu’à combler une place vide, à figurer, à faire nombre. Si certains font de leur carrière un gigantesque tour des clubs, des pays voire des continents, Mikel Merino est plutôt du genre à connaître un maximum de postes possibles. Milieu central, défenseur central, numéro 6, milieu offensif et, plus récemment, faux 9 : le natif de Pampelune a fait de sa faculté à se faire balader partout sa force et l’occasion de se faire une place dans l’Arsenal de Mikel Arteta et dans la sélection espagnole de Luis de la Fuente. Tant mieux pour eux, tant mieux pour lui.

D’Osasuna à la Roja et de cireur de banc du Borussia Dortmund à facteur X d’Arsenal, il n’y a qu’un pas. Pur produit du foot navarrais, le jeune Mikel fait ses classes au CA Osasuna en Liga 2, tout en étant régulièrement appelé en sélections jeunes espagnoles, sans jamais vraiment faire partie du gratin de cette génération que l’on annonce comme le futur chez les A. Jan Urban, ancien coach de Merino à Osasuna, se rappelait, dans The Athletic, d’un joueur « pas spectaculaire mais bourreau de travail » . Comme de nombreux besogneux chez lesquels le talent n’est pas le premier critère posé sur la table, il comprend qu’il lui faudra de la patience (et donc du travail) pour connaître la Roja . Avant 2020 et un appel de Luis Enrique, il n’entre dans les plans d’aucun des sélectionneurs et recule dans la hiérarchie au fil des années. Saúl Ñíguez, Rodri, Pablo Fornals, Brais Méndez, Fabián Ruiz – entre autres –, tous de la même génération, gagnent leur place au détriment du Navarrais.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com

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