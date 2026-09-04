Meriem Bouchedda : « Un jour, quelqu’un va mourir »

Agressée avec son conjoint aux abords immédiats du Groupama Stadium à l’issue de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et Le Havre samedi dernier, Meriem Bouchedda, élue Divers gauche à Rillieux-la-Pape dans l’agglomération lyonnaise, revient sur le racisme endémique qui gangrène les tribunes lyonnaises depuis de nombreuses années.

Ça fait quelques jours que l’agression s’est déroulée. Comment allez-vous avec votre conjoint ?

On va très mal. On ne peut vraiment pas aller mieux dans ces circonstances. Je vous avoue que ça a été très choquant. Physiquement, j’ai un poignet fracturé, donc j’ai des grosses douleurs. C’est vraiment niveau mental : on est choqués. Étonnés peut-être pas, parce qu’on avait quand même conscience qu’il existait ce genre de « supporters » au sein de l’Olympique lyonnais. Mais on est hyper-choqués, on a peur. Et surtout psychologiquement, c’est compliqué à vivre. On dort très mal, on mange très peu. On essaie de continuer notre vie, parce qu’elle ne s’arrête pas, mais c’est vrai que c’est assez traumatisant pour nous deux.…

Propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com