Merguez partie !

Il y a des moments, des odeurs, des sensations, qui structurent l'année d'un amoureux du foot. Qu'il ait 7 ou 46 ans, qu'il soit un futur raté ou un ancien espoir, le fan de foot vit pour la période printemps-été et le triptyque coup de soleil/sandwich merguez/concours de penalty à la pause déjeuner. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que le COVID-19 les sépare.

Costard ruiné, infériorité numérique et viennoiseries

C'est l'autre date du jour. Ce mardi 14 avril, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron,titre "le calendrier idéal" et évoque une éventuelle reprise de la Ligue 1. D'un côté la possibilité d'un foot, à huis clos, sorte d'expédition des affaires courantes à des fins logiques et pratiques. Sorte de simulation de fin de saison façon, histoire d'avoir un classement final et de finir ce qui a été commencé. De l'autre, la mort du foot, au sens premier du terme. En effet, en annonçant l'interdiction des rassemblements massifs de personnes jusqu'à la mi-juillet au moins, le président de la République a logiquement brisé les derniers rêves ensoleillés des footballeurs prometteurs ou amateurs. Des garçons et filles, femmes et hommes, pour qui la période avril-juillet n'est pas uniquement la belle autoroute du fan de sport avec des arrêts à l'aire de Roland-Garros et au péage du Saint-Euro. Ces mois qui nous attendaient étaient l'équivalent de l'automne pour les mordus des champignons. Le moment où l'on enfile le short pour aller chercher les passes au soleil comme le cueilleur cherche amoureusement les chanterelles. Une période magique que 2020 ne connaîtra pas. Laissant ainsi un paquet de passionnés sur le carreau. SoFoot.com pense à eux.2020 sera donc une année d'injustice. Mais on ne vous oublie pas, vous, les courageux. Ceux qui, au sein de leurs équipes de potes, qu'elles évoluent en FLA, en FSGT ou dans une autre Fédération, sont les boussoles, exemples de ponctualité et de présence. Ceux qui vont directement au stade en sortant du taf, quitte à arriver trempé et à ruiner un costard. Ceux qui ont joué en infériorité numérique au mois de novembre parce que certains coéquipiers sont trop frileux. On ne vous oublie pas. On n'oublie pas que cette année, vous êtes allés jouer les matchs de merde en attendant un printemps qui n'arrivera qu'au rebord de votre fenêtre.