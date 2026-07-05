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Mères mexicaines recherchent enfants désespérément
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 09:18

Mères mexicaines recherchent enfants désespérément

Mères mexicaines recherchent enfants désespérément

Les mères de disparu·e·s ont marqué de leur colère et de leur désarroi le Mondial, coté mexicain. Parmi ces femmes en colère, Elisabeth Mancha, dont le fils s’est « évaporé » il y a trois ans. Focus sur une triste histoire qui raconte le grand tabou du Mexique.

Personne d’autre n’a exercé un pressing aussi constant durant ce Mondial. De Mexico à Monterrey en passant par Guadalajara, las Madres de desaparecidos (les mères de disparus) ou madres buscadoras (mère chercheuses) auront marqué la compétition de leurs manifestations, de leurs photos d’enfants placardés partout – aux abords des stades comme sur tout le mobilier urbain des villes hôtes – mais aussi de leur profond désarroi. Ignorées par la justice mexicaine et par le gouvernement de Claudia Sheinbaum, elles sont venues rappeler au monde entier l’autre face cachée du Mexique : un pays gangrené par la corruption politique et la violence, en grande partie œuvre des cartels de drogue.

L’Azteca peut contenir 100 000 personnes. Il en faudrait au moins trois pour contenir le nombre de victimes.…

Par Javier Prieto Santos, au Mexique pour SOFOOT.com

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