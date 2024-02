Mères footballeuses : le grand tabou

So Foot fête ses 20 ans en vous offrant un podcast, Tellement Pied , sur les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Ce huitième épisode va vous amener à vous poser une question à laquelle même les instances du foot français n’ont bizarrement pas la réponse : comment ça se passe quand une joueuse de foot veut faire un enfant ?

Comment on fait les bébés ? La réponse n’est pas toujours simple, elle l’est encore moins quand on est une joueuse de foot en activité. Grossesse, suivi sportif, congé maternité, reprise, entraînements adaptés… Aujourd’hui encore, clubs et instances du football français bafouillent un peu quand il s’agit d’aborder les points les plus basiques en ce qui concerne la maternité – et la paternité aussi, d’ailleurs. En janvier 2023, la joueuse islandaise Sara Björk Gunnarsdottir publiait même une tribune dans laquelle elle fustigeait le non-versement de son salaire pendant sa grossesse quand elle jouait pour l’Olympique lyonnais.

Dans ce septième épisode de Tellement Pied , Anna Carreau vous détaille comment, avec Baptiste Brenot, ils se sont confrontés à un des tabous les plus tenaces du milieu du foot pour leur article titré « Baby Boom » paru dans le So Foot n°205 en septembre 2023.…

