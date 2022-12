Merci Maroc

Le Maroc termine cette Coupe du monde 2022 au pied du podium et avec un goût de frustration dans le fond la bouche. Il ne doit toutefois pas oublier tout ce qu'il laisse derrière son passage dans cette Coupe du monde : une immense sensation qui pourra faire bouger quelques lignes.

"Un pays comme le Maroc ne doit plus attendre vingt ans avant de rejoindre à nouveau le Mondial. J'espère que notre parcours va libérer beaucoup de jeunes Africains." Regragui

Walid par la street

Jusqu'au coups de sifflets finaux de ses supporters. Jusqu'au bout d'un septième match plein de tension malgré l'enjeu moindre. Jusqu'au bout de leurs forces, mais surtout de leur rêve. Le Maroc a bouclé sa Coupe du monde avec une défaite face à la Croatie , sélection contre laquelle il avait entamé sa marche glorieuse le 23 novembre dernier avec un nul déjà significatif. L'idée était alors, plutôt que de ruminer l'élimination de mercredi, de savourer. Peu importe si ce samedi Sofyan Amrabat a manqué quelques passes, si Bono a failli marquer le but casquette du tournoi ou si les esprits étaient à vif : le Maroc est la première nation africaine à s'être hissée à de telles altitudes et restera un exemple à suivre pour les prochaines. Walid Regragui ne disait pas autre chose :. De la fierté, et malgré cette quatrième place finale, il n'en a pas manqué cette fin d'automne. Les peaux ont frémis au son de l'ou des, les rues et les sommets des gratte-ciel se sont parées du drapeau rouge au pentagramme vert, et tout le peuple arabe a fini par se ranger derrière son meilleur représentant. Difficile de faire autrement que de se laisser emporter par cette vague qui a retourné chaque soir le Souq Wakif, poussé certains à se chercher des ascendants du côté de Casablanca et tordu le coup à beaucoup de pronostiqueurs frileux.Ces Lions de l'Atlas, propulsés au Qatar par Vahid Halilhodžić, ont trouvé tous les ingrédients pour se défaire de l'étiquette de "sensation du début de Mondial" pour qu'on lui colle celle plus méritée d'"outsider à ne surtout pas prendre à la…