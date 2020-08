Merci à Conte et Lopetegui

Cinq buts, des rebondissements dans tous les sens, du jeu à profusion et un combat tactique de tous les instants, voilà les ingrédients choisis par le FC Séville et l'Inter pour que cette finale de Ligue Europa soit aussi folle que trépidante.

Du jeu, du jeu et encore du jeu

Alors que de nombreux téléspectateurs se sont endormis devant le retour de la Ligue 1 et un bien triste Bordeaux-Nantes qui s'est soldé sur un score nul et vierge aussi fade que déconcertant, nul doute que la finale de la Ligue Europa leur a redonné foi au football. Pour ça, ils peuvent remercieret, qui n'ont pas attendu de se regarder dans le blanc des yeux pour mettre le grappin sur la cage adverse. Et pour cause, alors que le premier quart d'heure n'était même pas encore terminé, les deux équipes avaient déjà planté chacune un but. Après ça, la rencontre n'a presque jamais baissé en intensité et le duel tactique entre Julen Lopetegui et Antonio Conte s'est retrouvé alors sublimé.Si Conte tente de camoufler sa calvitie comme il le peut, le technicien italien ne se cache que très rarement derrière sa défense à cinq éléments. Preuve en est : le boulot monstrueux abattu par Ashley Young et Danilo D'Ambrosio dès les premières minutes de cette finale de C3. Les deux pistons de l'Inter donnent donc directement du travail à Jesús Navas et Sergio Reguilón, qui ne sont pas non plus en reste quand leur équipe a le ballon. Car que ce soit le FC Séville ou l'Inter, les deux équipes tentent quasi constamment de repartir de derrière, ce qui permet à leurs latéraux de grimper aussitôt très haut sur la pelouse. Autre similitude entreet: empêcher l'adversaire de construire. Si à ce petit jeu-là, les Espagnols ont été meilleurs que les Italiens, on relèvera malgré tout la propension qu'avaient les deux équipes à se battre comme des chiens pour être les rois du ballon. Rien d'étonnant quand on connaît les idées de jeu de Lopetegui et Conte, et qu'on regarde la campagne européenne de leur équipe. De fait, à la fin de la rencontre, avec un nombre de passes effectuées quasi identiques (392 vs 432), et un pourcentage de possession de balle également très proche (47% vs 53%), difficile de savoir laquelle des deux équipes est parvenue à dominer le jeu.