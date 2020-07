Merchandising : Paris à la pêche aux clients

Des fringues haut de gamme, des paddles et plus récemment une boîte de mouches pour pêche aux couleurs de la formation parisienne : la stratégie merchandising du PSG peut sembler un peu zinzin, aux yeux des non initiés. Autant d'initiatives qui répondent à la volonté du club de promouvoir une marque qui ne s'adresse plus uniquement aux fans de football.

L'heure de prendre la mouche

Commençons par une petite parenthèse dystopique. Dans un futur proche, vous vous réveillez un matin, en soulevant en grognant le drap où vous vous êtes assoupi dans les bras de Morphée. Les yeux à moitié ouverts, vous fracassez pour la cent millième fois votre réveil aux couleurs du PSG, repoussez sans ménagement votre couverture PSG et vous dévêtez de votre pyjama PSG. Parvenu péniblement dans la cuisine, vous attrapez votre mug estampillé PSG, jetez un œil distrait au journal, en toastant vos tartines dans votre grille-pain PSG, avant de nouer autour de votre cou une rutilante cravate, où s'affiche un discret logo du PSG. Vos boutons de manchette PSG enfilés, vous attrapez votre attaché-case PSG pour filer à ce boulot qui ne vous passionne pas vraiment, mais qui vous permet de payer les courses, le loyer indécent de votre 30m2 et tous ces trucs qui font de vous un adulte bien sous tous rapports. Une perspective délirante ? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le PSG et sa stratégie marketing et merchandising débordent déjà du simple cadre footballistique et que la tendance ne risque pas de s'inverser dans les années à venir.La dernière fantaisie créative du club francilien ? Le lancement d'une boîte de mouches pour la pêche, aux couleurs du Paris Saint-Germain, dont on nous explique que "". Une initiative iconoclaste dans le domaine du merchandising sportif, mais qui rentre finalement dans les cases du marketing du PSG, depuis que le club est passé sous pavillon qatari en 2011. Ces derniers temps, le club de la capitale s'est notamment essayé au lancement d'une nouvelle gamme de produits, baptisée "PSG Limited". Une ligne où l'on retrouve entre autres des chaises longues (200 euros) et des paddles (à 900 euros l'unité), quand le prix des accessoires de pêche parisien s'élève à 240 euros. Autant de nouveautés disponibles en éditions limitées (entre 50 et 200 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com