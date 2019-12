Mercato : Zlatan et Milan, le bon plan?

Voilà qui pourrait faire taire ceux qui jurent qu'il n'y a pas d'affaire à conclure au mercato d'hiver. Au regard du buzz qu'a déclenchée l'annonce du retour de Zlatan Ibrahimovic en Italie, l'AC Milan a d'ores et déjà réussi un coup médiatique. Reste à savoir si rapatrier le géant suédois et ses jambes de 38 ans après vingt mois de Major League Soccer aura le même impact sur le plan sportif pour des Rossoneri noyés dans le ventre mou de Serie A (11e).À quelques jours de la visite médicale que passera Ibrahimovic ce jeudi afin de valider son engagement pour les six prochains mois, Alessandra Bocci, journaliste à la Gazzetta dello Sport, est plutôt dubitative. « L'arrivée de Zlatan ressemble plus à de la communication qu'à un véritable renfort sportif, juge-t-elle. Prendre Zlatan, c'est bon pour l'image internationale, mais c'est tout ! On ne peut pas renforcer sérieusement une équipe avec un joueur de 38 ans. Tout s'est fait dans l'urgence, en seulement quelques semaines. Faire revenir Zlatan, c'est vraiment travailler dans la précipitation. Les tifosis ne sont pas dupes. Beaucoup seront contents, par nostalgie, de le revoir. Mais cela ne réglera pas les problèmes sportifs. Tout le monde se doute qu'on ne reverra pas le joueur parti au PSG, il y a sept ans. » Un avis que ne partage pas le champion du monde 1998 et d'Europe 2000, Vincent Candela. « 38 ans, ce n'est pas si vieux que cela, avance l'ancien international qui, en tant que citoyen romain, porte un regard avisé sur le football transalpin. Surtout, on oublie que Zlatan Ibrahimovic n'est pas un joueur comme les autres. Il a non seulement un physique hors-norme, est toujours affûté, mais c'est aussi un grand champion, avec un incroyable charisme. Il est bon, connaît parfaitement le championnat italien... Je suis persuadé qu'il va s'en sortir. Je ne suis absolument pas surpris que Milan fasse appel à lui. Ce qui me surprend ...