Mercato : un nouveau prétendant pour Hugo Lloris ?

En voilà un qui a envie de se faire bien accueillir lors du prochain derby romain.

Gardien (depuis 2012) et même capitaine de Tottenham, Hugo Lloris (36 ans) ne devrait plus s’éterniser très longtemps dans la capitale anglaise. Ange Postecoglou, nouvel entraîneur des Spurs , ne l’a pas appelé pour les trois premiers matchs de Premier League et semble décidé à le faire partir. Ainsi, la destination privilégiée par le portier serait Rome. Longtemps annoncé du côté de la Lazio, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 capes) pourrait finalement rejoindre l’AS Roma, rivale et voisine. Le contrat de deux ans – avec une année en option – proposé par la Lazio n’a pas suffi pour le convaincre, et l’hypothèse de voir Lloris rester en Angleterre a pris de l’ampleur.…

EL pour SOFOOT.com