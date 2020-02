Mercato : un marché d'hiver toujours aussi glacial en Ligue 1

Entre l'été et l'hiver, ça souffle toujours autant le chaud et le froid dans les clubs de Ligue 1. Souvent placardée comme mercato d'ajustement, cette période de transactions n'a pas dérogé à la règle à la mi-saison 2019-2020. Si les équipes françaises ont dépensé 120 millions d'euros au total, cette somme incombe à 83 % de deux des vingt équipes du Championnat (Lyon et Monaco). Tour d'horizon des différents mouvements dans l'Hexagone.Ils n'ont pas bougéPour la toute première fois au XXIe siècle, Paris n'a pas bougé le moindre petit orteil dans le sens des départs et des arrivées lors d'un mercato. Et ce n'est pas faute d'avoir eu quelques pistes, venus de par-delà les Alpes : les noms de Mattia De Sciglio, Emre Can (Juventus Turin), Allan (Naples), Lucas Paqueta (AC Milan) ou encore Sandro Tonali (Brescia) ont un temps étaient murmurés dans les travées du Parc des Princes. Finalement, aucun n'est venu. Car personne n'est parti, non plus.Si le PSG suspendait forcément son marché à la situation d'Edinson Cavani convoité par l'Atlético de Madrid - a-t-il vraiment eu le souhait de s'en séparer à un moment donné ? -, Layvin Kurzawa (Juventus Turin) n'a pas bougé non plus.Contraint par une marge financière très mince, Marseille n'a également pas préféré sortir le chéquier ni se délester d'éléments, misant sur un groupe qui a bien fonctionné en première moitié de saison. Et qui sera renforcé, courant mars, par le retour de son plus grand talent, Florian Thauvin.Ils ont été actifsPlombé par deux blessures importantes mi-décembre (Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde), Lyon savait qu'il devrait avancer vite et juste durant ce mercato. En recrutant l'ancien angevin Karl Toko Ekambi (Villarreal), l'OL a répondu à l'indisponibilité du Néerlandais, et a misé sur l'avenir avec Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2 (18) avec Le Havre où il restera jusqu'à la fin ...