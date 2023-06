Mercato : Un indésirable annonce son retour au PSG... Avec un post LinkedIn

Sur LinkedIn, au milieu des annonces de poste, des CV ou des demandes de stage, Julian Draxler a lui décidé d’annoncer son départ de Benfica, dans un post ce vendredi. « Je n’ai jamais pu montrer ce dont j’étais capable. Je n’arrivais pas à prendre mes marques, j’avais mal et j’ai finalement dû me faire opérer. J’aurais aimé contribuer davantage au championnat et je dois presque m’excuser auprès de tous les responsables. Je dois le dire : on y pense. Même en tant que professionnel ayant quelques années d’expérience, vous voulez simplement être en bonne santé, jouer et soutenir l’équipe sur le terrain » , explique le joueur.…

TJ pour SOFOOT.com