information fournie par So Foot • 16/08/2023 à 18:35

Mercato : Sergio Ramos se prend un vent de la part du Séville FC

Merci, mais non merci.

C’est en gros ce qu’a dit le président du Séville FC, José Castro, à Sergio Ramos, ancien joueur du club (1996-2005). Alors qu’il a vu son contrat avec le PSG arrivé à son terme en juin après deux saisons à Paname, la légende du Real Madrid n’est visiblement pas dans les plans de Castro. C’est ce que le dirigeant a raconté à la radio espagnole Cope : « Nous avons un plan de prévu et nous le réalisons. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Sergio n’a jamais été une option. C’est un joueur magnifique. Il veut jouer pour Séville, mais il faut comprendre que nous n’avons pas besoin de ses services. » C’est le projet sportif du club qui n’est sans doute plus en phase avec l’âge du défenseur : « Ce n’est pas une question d’argent, car nous ne sommes pas venus pour négocier quoi que ce soit , a continué le président . Nous planifions et nous rajeunissons notre équipe . » …

ARL pour SOFOOT.com