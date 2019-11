Mercato : quand Zlatan Ibrahimovic drague l'AC Milan

L'ancien attaquant du PSG, libre depuis la fin de son engagement avec Los Angeles, s'est livré dans la Gazzetta dello Sport à une véritable déclaration d'amour pour l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a déjà porté les couleurs du club italien entre 2010 et 2012 avant de rejoindre Paris.« Milan n'est pas ma deuxième ville, c'est ma deuxième maison, déclare-t-il. J'ai de merveilleux souvenirs là-bas et des amis en qui j'ai une totale confiance. » À 38 ans, Ibrahimovic assure que s'il trouve « un projet qui le stimule », il sera capable de « jouer à [s] on niveau actuel jusqu'à 50 ans. »«J'aime choisir, pas être choisi»Bologne, un autre club italien, serait aussi intéressé par sa venue. Comme Tottenham. « J'aime choisir, pas être choisi », précise encore le Suédois. La rumeur d'un éventuel retour en Lombardie avait déjà été évoquée par la presse transalpine il y a quelques jours avec la possible signature d'un contrat de six mois. La saga Zlatan est loin d'être terminée.Sauf que la veille, elle avait pris un tournant moins élogieux. Mercredi, la statue en bronze de la star suédoise inuagurée cet été à Malmö avait été prise pour cible par des fans en colère. La raison ? L'ancienne star du PSG a annoncé l'acquisition d'environ un quart du capital du club suédois de Hammarby, « qui a le plus de potentiel de devenir le plus grand en Scandinavie », comme il l'avait confié dans une interview au journal Aftonbladet. L'un des partenaires de Hammardy, le groupe AEG, est aussi le propriétaire du LA Galaxy, que Zlatan a quitté mi-novembre. Sauf que le club du Malmö FC, où l'attaquant suédois avait commencé sa carrière en 1999, est surtout le grand rival de... Hammarby. Un « détail » qui n'a pas échappé à ses fans...