Mercato : Paris s'impatiente concernant l'avenir de Mbappé

Mbappé : La décision , saison 4, à binge-watcher sur Netflix.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrive à échéance en juin prochain, et que le Real Madrid pourrait donc le faire venir libre d’ici quelques mois, Kyks laisse planer le suspense. Selon RMC, Paris s’impatienterait de plus en plus et souhaiterait une réponse rapidement. Le média rappelle qu’une offre de prolongation a été proposée au génie de Bondy, avec un pactole « supérieur à ce que peut offrir le Real Madrid, cependant les chiffres ne sont pas très éloignés de ce qu’il gagne actuellement dans le club de la capitale » .…

JB pour SOFOOT.com