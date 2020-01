Mercato : Olivier Giroud à l'Inter ce week-end

Selon Sky Sports Italia, l'Inter Milan et Chelsea, en négociation depuis plusieurs semaines, seraient enfin tombés d'accord pour un transfert cet hiver de l'attaquant tricolore, Olivier Giroud.En réalité, si les positions se sont très largement rapprochées ces dernières heures, la finalisation est plutôt attendue sous 48 heures, le joueur ayant donné sa priorité au club lombard comme nous l'écrivions la semaine dernière. En tout état de cause d'ici à ce week-end. Dans cette opération, Chelsea empochera 4,5 millions d'euros (M€) auxquels s'ajouteront divers bonus (environ 2 M€).D'après les informations de RMC, que nous sommes en mesure de confirmer, le conseiller du joueur, Michael Manuello, est attendu ce jeudi à Milan pour régler les derniers détails. En mal de temps de jeu chez les Blues, Giroud s'engagera ensuite pour deux saisons et demi avec le club d'Antonio Conte.Un passeport pour l'Euro 2020Le technicien italien, qui l'avait déjà relancé à Chelsea avait fait de l'ancien Montpelliérain sa priorité hivernale. Sondé par la Juventus Turin ou Lyon, où Rudi Garcia se disait prêt à le faire évoluer en 4-4-2 avec Moussa Dembélé, Giroud (97 sélections, 39 buts) a tranché, séduit par la perspective de jouer en vue du prochain Euro 2020 (12 juin-12 juillet).A Chelsea, il n'a disputé que sept matchs en inscrivant un seul but. C'était trop peu dans l'esprit du joueur et, surtout, du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, pour lui assurer une place parmi les 23 sélectionnés.Il n'a, toutefois, pas l'assurance d'être titulaire à Milan où le Belge Romelu Lukaku et l'Argentin Lautaro Martinez forment un duo offensif particulièrement prolifique (24 buts en Série A à eux deux). Mais il aura, en tout état de cause, davantage d'occasions de se montrer qu'avec le club londonien, même si le Chilien Alexis Sanchez, absent depuis octobre en raison d'une blessure à une cheville, a ...