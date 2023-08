information fournie par So Foot • 28/08/2023 à 13:11

Mercato : Nabil Bentaleb rejoint enfin le LOSC

Premier et dernier transfert de l’été.

Annoncé avec insistance du côté de Lille avant même l’ouverture du mercato, Nabil Bentaleb a dû longuement attendre pour voir son arrivée officialisée dans le Nord. La première visite médicale passée par l’international algérien, relégué avec Angers la saison dernière, a révélé un problème médical et une suspicion d’anomalie cardiaque qui a fait traîner le dossier pendant de longues semaines. Ce lundi, à la suite du verdict d’une commission d’experts, Nabil Bentaleb a pu fièrement poser avec son nouveau maillot. Celui de sa ville natale et de son club de coeur, où il était passé en jeunes (2004-2009). Le LOSC aurait posé 4,5 millions d’euros sur la table, selon L’Équipe , et 4 millions selon La Voix du Nord .…

EL pour SOFOOT.com