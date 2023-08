Mercato : Manchester United peine à se débarrasser d'Harry Maguire

Un éclair de lucidité.

Depuis de longues semaines, West Ham piste avec insistance Harry Maguire tandis que Manchester United veut s’en débarrasser à tout prix. Le transfert avait donc tout pour se concrétiser rapidement. Il a pourtant tardé et West Ham, lassé d’attendre, aurait décidé de jeter l’éponge et cherche un autre défenseur central, selon The Guardian . Un accord aurait pourtant été trouvé entre les deux clubs (à hauteur de 35 millions d’euros) et David Moyes était prêt à faire de l’international anglais son taulier en défense en lui confiant même le brassard de capitaine à la suite du départ de Declan Rice à Arsenal.…

EL pour SOFOOT.com