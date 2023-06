Mercato : Loïs Openda parle de son avenir

Le forcing discret.

Il y a quelques jours, le RB Leipzig a montré son intérêt pour le buteur du RC Lens Loïs Openda, qui n’a pour le moment pas de porte de sortie chez les Sang et Or. Dans une interview donnée à RTL Sports en Belgique, l’attaquant de 23 ans – actuellement au rassemblement de son équipe nationale – a donné le ton : « Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens, je suis content, j’ai fait une très belle saison avec le RC Lens. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Donc il faut penser à aller dans des clubs qui vont m’emmener au plus haut niveau. On verra ce qui va se passer. Je pense que Leipzig est un beau club qui peut m’aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en matière d’ambition. C’est une équipe qui chaque année joue la Ligue des champions, gagne la Coupe d’Allemagne ou lutte pour le titre dans le championnat allemand. C’est une équipe qui pourra m’amener au plus haut niveau, mais je suis un joueur du RC Lens. » …

AC pour SOFOOT.com