Mercato : le Borussia Dortmund lance les grandes manœuvres

Avec le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan, la signature d'Erling Braut Haaland, le jeune attaquant norvégien de 19 ans, à Dortmund constitue le mouvement le plus spectaculaire du mercato d'hiver, qui s'ouvre officiellement ce mercredi à minuit. Mais au BVB Dortmund, les grandes manœuvres sont lancées. Le futur adversaire du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions (18 février - 11 mars) est en passe de changer son effectif dans des proportions qui dépassent les simples retouches.Haaland vient renforcer une attaque à laquelle Paco Alcacer n'a pu parfois participer, blessé. En conséquence, l'Espagnol, coté 25 millions d'euros sur le marché des transferts, cherche une porte de sortie. Il est régulièrement annoncé depuis quelques jours à l'Atlético de Madrid, qui cherche un avant-centre. Lequel ne sera pas Edinson Cavani, en manque de temps de jeu au PSG, comme nous le révélions ce lundi sur leparisien.fr. Un autre joueur du BVB va partir cet hiver de Dortmund. C'est une connaissance du PSG : il s'agit de Julian Weigl.Des départs attendus pour soulager le vestiaireL'Allemand avait failli quitter la Rhénanie-du-Nord l'hiver dernier, pisté par le PSG. Mais Dortmund avait opposé une fin de non-recevoir, obligeant le club de la capitale à se tourner vers Leandro Paredes, enrôlé pour 47 millions d'euros. Weigl, milieu plus souvent utilisé en défense, s'est finalement engagé avec le Benfica Lisbonne. Enfin, Mario Götze est annoncé du côté du Hertha Berlin, qui cherche ce profil puisqu'il a sondé également le Parisien Julian Draxler.Si Dortmund se prépare à un mercato très actif, c'est qu'il doit dégraisser. Non pas pour des raisons financières mais sociales. La première partie de saison a été marquée par des tensions au sein du vestiaire, avec plusieurs éléments importants frustrés par leur temps de jeu. Les mêmes raisons qui poussent aujourd'hui quelques joueurs du PSG - Cavani, ...