information fournie par So Foot • 02/06/2023 à 10:39

Mercato : La Liga a-t-elle lâché un indice sur l'avenir de Karim Benzema ?

Relation fusionnelle.

Ce jeudi, alors que tout le monde attendait avec impatience l’annonce du départ de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite et Al-Ittihad, où on lui propose une offre alléchante sur le plan financier, La Liga en a profité pour publier une vidéo qui retrace tous les buts de KB9 sous les couleurs de la Casa Blanca , comme s’il s’agissait déjà d’un au revoir. Dans un film YouTube qui dure plus de deux heures, l’attaquant français est mis à l’honneur, lui qui a marqué de son empreinte le championnat.…

AC pour SOFOOT.com