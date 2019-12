Mercato : l'Olympique lyonnais va passer à l'attaque pour sauver sa saison

Le calice jusqu'à la lie. L'OL a perdu son neuvième match de la saison dimanche contre Rennes (0-1). Proche du néant dans le jeu, Lyon a aussi perdu deux de ses meilleurs joueurs pour le reste de la saison (Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou).La maison lyonnaise brûle et il y a urgence à éteindre l'incendie. Mais comment ? Sur quels leviers l'OL peut encore jouer ? Jean-Michel Aulas a déjà changé d'entraîneur cette saison. Sauf retournement de situation, il ne débarquera pas Rudi Garcia lors de la trêve de Noël. Reste le mercato pour « sauver » le club au deuxième budget de L1 (310 millions d'euros). Sauver un club qui n'a pas terminé au-delà de la cinquième place du championnat depuis... 1998 (18 fois sur le podium en 21 ans depuis).Juninho, le directeur sportif, a été clair lundi en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où l'OL a hérité de la Juventus Turin. « On va bouger. Pour moi, l'idéal, c'est de recruter un joueur par secteur : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant ». Lyon avait déjà dans l'idée de recruter un latéral. Les deux graves blessures de dimanche ont tout accéléré. « On va avoir s'il y a de belles opportunités, des joueurs avec de la personnalité. Ça manque chez nous de la personnalité, des joueurs plus expérimentés capables d'apporter quelque chose au vestiaire », détaille le directeur sportif.Lemar, Digne, Nzonzi : des profils qui plaisentL'OL, qui a recruté assez jeune ces dernières années (et a aussi très bien revendu) manque de leaders. Les premières discussions tournent plutôt autour de joueurs expérimentés, capables de s'adapter rapidement, plutôt francophones. Et pas forcément des éléments qui seront qualifiés pour disputer les huitièmes de C1. L'urgence, ce n'est pas de viser un exploit pour passer en quarts en C1, c'est de se qualifier ...