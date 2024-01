Mercato : l'OL va s'offrir un cadeau offensif

L’Olympique lyonnais continue de faire ses emplettes en Belgique et plus précisément à La Gantoise.

Après avoir enregistré l’arrivée de l’ailier belge Malick Fofana pour 17 millions d’euros, il y a quelques jours, l’équipe dirigée par Pierre Sage montre clairement son intention de renforcer la ligne d’attaque pendant ce mercato hivernal. Ainsi, les Lyonnais devraient voir débarquer Gift Orban, attaquant de La Gantoise, pour une somme avoisinant les 13 millions d’euros selon les informations publiées par L’Équipe ce mercredi. Le Nigérian de 21 ans, non sélectionné avec les Super Eagles pour la CAN, s’engagerait pour une durée de quatre ans et demi dans la capitale des Gaules. Buteur à douze reprises cette saison avec le club belge, Gift Orban aura marqué un total de 32 buts (en 52 matchs) sous les couleurs des Buffalos, et ce, en mois d’un an, car il avait débarqué au dernier jour du mercato d’hiver l’année passée, en provenance du club norvégien de Stabæk.…

JBC pour SOFOOT.com