Mercato : l’Arabie saoudite s’attaque à Robert Lewandowski

Another one ?

D’après les informations de Sport , une offre venue d’Arabie saoudite est arrivée sur la table du FC Barcelone. Un club saoudien proposerait 40 millions d’euros pour Robert Lewandowski, 35 ans, et auteur de 34 buts et 49 matchs depuis son arrivée au FCB à l’été 2022. D’après le média catalan, l’offre aurait été refusée par le Barça, le joueur n’envisageant pas de quitter l’Espagne. Autrement dit, les Saoudiens vont devoir revoir à la hausse leur offre faite aux Blaugrana … Et le salaire proposé au Polonais. En juin, ce dernier aurait d’ailleurs refusé un contrat, venu du même pays, à 150 millions par an. À noter qu’en Arabie saoudite, le mercato ferme ses portes le 20 août.…

JB pour SOFOOT.com