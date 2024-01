information fournie par So Foot • 06/01/2024 à 11:20

Mercato : Jeffinho revient sur ses pas

Jeff de purge.

John Textor fait ses petites affaires : alors que Lucas Perri et Adryelson sont arrivés à l’OL vendredi en provenance de Botafogo, un joueur va faire le chemin inverse, puisque Botafogo a également officialisé le retour dans ses rangs de Jeffinho (24 ans), qui avait joué pour O Glorioso pendant quelques mois en 2022 avant d’être vendu à l’OL pour 10 millions, en janvier 2023. N’ayant pas réussi à s’imposer dans le Rhône (toutes compétitions : 21 matchs dont 8 titularisations, pour 3 buts et 1 passe décisive), l’ailier gauche brésilien est prêté pour un an. À noter que l’OL n’a pas du tout communiqué sur ce transfert.…

JB pour SOFOOT.com