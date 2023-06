Mercato : James Milner file à Brighton

My name is James Milner, 0037.

À 37 ans, James Milner rejoint officiellement Brighton, comme l’a confirmé le club via un communiqué. L’Anglais, en fin de contrat avec Liverpool, s’est engagé pour une saison, plus une en option. « J e suis très heureux d’accueillir James à Brighton. C’est un excellent renfort pour nous, et je suis sûr qu’il nous aidera à atteindre un niveau encore plus élevé » , s’est sobrement réjoui Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur. Avec les Reds , cette saison, le latéral récupérateur relayeur ailier a disputé 43 matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues.…

TJ pour SOFOOT.com