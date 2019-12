Mercato hivernal : Lyon en plein brouillard

Il faut vite lancer une bouée de sauvetage entre Rhône et Saône. L'Olympique lyonnais avait rarement autant compté sur le mercato hivernal, qui s'ouvre ce 1er janvier, comme le seul moyen de sauver une saison qui prend des airs de perdition.Le mercato estival 2019 n'a pas donné satisfaction. Loin de là. Il fait surtout mal au portefeuille. Lyon a dépensé beaucoup d'argent pour recruter le Danois Joachim Andersen (26 millions d'euros), les Brésiliens Thiago Mendes (22 millions d'euros) et Jean Lucas (8 millions d'euros) et le Malien Youssouf Koné (9 millions d'euros). Tous ont déçu. Seul l'ex-Angevin Jeff Reine-Adélaïde (24 millions d'euros) a été au niveau, mais il est blessé jusqu'à la fin de saison. Comme Memphis Depay, le capitaine et meilleur joueur lyonnais.Lyon, seulement 12e de Ligue 1, si loin de ses ambitions, cherche à se renforcer de partout. Pour sauver la saison, et espérer encore le podium. Juninho, le directeur sportif, l'a dit. Il aimerait un joueur à chaque ligne (défense, milieu, attaque). Ça fait beaucoup, surtout en janvier.Le champion du monde Steven N'Zonzi a déclinéJean-Michel Aulas, le président, Florian Maurice, le responsable du recrutement, Rudi Garcia, l'entraîneur qui a succédé à Sylvinho début octobre, et Juninho activent leurs réseaux. Pas toujours dans la cohésion. Surtout l'improvisation.Le champion du monde Steven N'Zonzi, enlisé à Galatasaray, a été sondé. Comme l'ex-Toulousain Etienne Capoue (Watford). Ils ont décliné. Juninho a aussi songé, sans succès, à l'international tricolore Lucas Digne (Everton).L'OL se heurte à la célèbre quadrature du cercle du mercato hivernal : seuls les très bons joueurs peuvent l'aider à rebondir, mais ceux-là changent rarement d'équipe en janvier. Les seuls disponibles sont ceux en échec dans leur club. Au milieu, les dirigeants essayent désormais de faire venir le Portugais Gedson Fernandes, en manque de ...