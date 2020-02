Mercato : Giroud toujours à Chelsea, Nzonzi quasiment à Rennes

Actuel 3e de Ligue 1, Rennes est sur le point de réussir un très joli coup dans ce mercato hivernal. Le club breton va officialiser, ces prochaines heures, l'arrivée de Steven Nzonzi. « Les choses avancent très bien. La finalisation est imminente », nous confirme un proche du dossier. Sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en 2022, le milieu de terrain se trouvait dans une véritable impasse sportive à Galatasaray, où il avait fait l'objet d'un prêt en août 2019.La journée de jeudi se sera révélée déterminante pour le champion du monde français de 31 ans (14 sélections), qui se prépare à découvrir la Ligue 1. Nzonzi, attendu en Bretagne ce vendredi pour y passer la visite médicale, s'était mis d'accord, dès dimanche, avec le club d'Olivier Létang. Il restait alors à Rennes et à l'AS Rome à convenir des modalités du prêt avec option d'achat et notamment de la prise en charge du salaire du joueur.Cette équation financière n'était pas des plus simples à concilier au regard des émoluments de Nzonzi, légèrement supérieurs à 3 millions d'euros (hors bonus). Au final, les deux parties ont réussi à s'entendre. « Il reste juste à régler la durée du prêt : à savoir six ou dix-huit mois », apprend-on de sources concordantes. Nzonzi doit être présenté au public du Roazhon Park avant le derby contre Nantes ce vendredi (20h45).Chelsea inflexibleSauf improbable revirement de tendance, Olivier Giroud n'a, en revanche, plus guère d'espoir de voir sa situation évoluer favorablement dans les prochaines heures. Comme nous le révélions mercredi, l'attaquant tricolore est toujours bloqué par Chelsea. Si ce dernier s'était bien mis d'accord pour un contrat de deux ans et demi avec l'Inter Milan au début de ce mercato hivernal, le club londonien s'est, lui, montré inflexible.Les Blues n'ont pas trouvé de remplaçant au Français et n'ont, en conséquence, pas octroyé de bon de sortie à ...