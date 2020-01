Mercato : Ben Arfa, les dessous de son arrivée dans le club de Ronaldo

Hatem Ben Arfa rebondit souvent comme un ballon de rugby : pas forcément là où on l'attend. L'ex-Parisien, sans employeur depuis la fin de saison dernière et la fin de son contrat à Rennes, s'est engagé pour six mois avec Valladolid, actuel... seizième du championnat d'Espagne.Le faible prestige de ce club espagnol peut surprendre dans la mesure où Ben Arfa avait le profil pour séduire des clubs plus huppés ou plus riches. Il a d'ailleurs refusé récemment des offres très alléchantes en provenance de Turquie, Chine et des Émirats Arabes Unis. Il n'a pas donné suite non plus à l'intérêt du président du FC Nantes, Waldemar Kita, il y a quelques semaines. De son propre aveu, il privilégiait l'envie au choix financier. Dans l'intervalle, il s'est surtout concentré sur le règlement de son conflit financier avec le PSG.En attendant l'offre de ses rêves, Ben Arfa s'est préparé seul six mois durant, avec l'aide d'un préparateur physique. « Il est très affûté, explique-t-on dans son entourage. Le staff de Valladolid a d'ailleurs été très surpris. Il est en état de jouer un quart d'heure dès samedi lors du déplacement à Majorque. Et pour retrouver le rythme suffisant pour donner sa pleine mesure, il lui faudra maximum un mois. »Il a perdu son père le mois dernierBen Arfa, passé par l'Angleterre (Newcastle, Hull City), n'avait jamais caché qu'il rêvait de jouer un jour en Liga mais son arrivée à Valladolid ne semblait pas évidente au premier abord. Sauf que le patron du club n'est pas n'importe qui. Il s'agit du Brésilien Ronaldo, vainqueur à deux reprises de la Coupe du monde, qui possède 51 % des parts du club. Le double Ballon d'or était l'idole de Ben Arfa. La première rencontre entre les deux hommes a tout déclenché.En anglais, Ronaldo lui a parlé de jeu et de tactique. C'est le discours qu'espérait entendre Ben Arfa. La connexion a aussi été facilitée par un autre ...