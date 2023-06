Mercato : Arsenal prêt à claquer 116 millions d'euros sur un milieu de terrain ?

Plus on est de fous, moins il y a de Rice.

Tout fraîchement sacré vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec West Ham, Declan Rice (24 ans) attise les convoitises. L’international anglais (41 capes) au club depuis 2013, mais qui a refusé une prolongation chez les Hammers et à qui il reste un an de contrat, a séduit Arsenal : l’écurie de Mikel Arteta serait prête à claquer plus de 100 millions de livres (116 millions d’euros) pour s’attacher les services du milieu de terrain, avance The Guardian . Du jamais-vu chez les Canonniers.…

JB pour SOFOOT.com