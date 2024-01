Mercato à Marseille : le cirque du soleil

Depuis sa promotion en tant que président de l'OM, Pablo Longoria a fait basculer son club vers un système d'achat-revente assez incompréhensible. Cette méthode atteint des sommets en ce moment, et Jonathan Clauss, l'un des rares irréprochables, pourrait même en faire les frais. Ce qui amplifierait la division entre supporters et direction.

D’ici quelques heures (jeudi à 23h59 pour être précis), le mercato hivernal refermera ses portes, ce qui signifie que Pablo Longoria devrait enfin pouvoir s’accorder une bonne nuit de sommeil, et gommer les cernes qui marquent son visage comme à chaque période de transferts depuis son arrivée à Marseille. Mais travail acharné ne rime pas forcément avec réussite, et encore une fois, l’OM s’est montré totalement illisible sur la direction qu’il a empruntée sur ce mois de janvier. Il a fait ce qu’il a pu niveau arrivées, sur une fenêtre jamais simple à gérer, mais il s’est aussi estampillé comme un vrai club de trading , sans identité forte, et capable de dégager qui que ce soit au moindre geste de travers. Dernière lubie en date : la mise sur le marché de Jonathan Clauss, pourtant l’un des seuls joueurs irréprochables sportivement, malgré quelques blessures récurrentes. Peut-être la goutte de trop d’une politique qui devient vicieuse, voire totalement malsaine.

Clauss et Gueye, symboles d’une rupture

Selon les informations de L’Équipe , il serait reproché au latéral de l’équipe de France une implication en berne, marquée par une sortie prématurée le week-end dernier face à Monaco, alors qu’il ne souffrait finalement de pas grand-chose, et une volonté de se réserver à quelques mois de l’Euro. Une explication douteuse, puisque la compétition n’aura lieu que dans cinq mois, et que Clauss aurait justement tout intérêt à mettre les gaz pour y participer, sa place dans le groupe bleu n’étant sans doute pas fixe à 100%. Ces suppositions lui ont en tout cas valu d’apprendre par la presse cette semaine qu’il était devenu persona non grata à la Commanderie, et qu’il ferait mieux de faire ses bagages rapidement, sous peine de rouvrir un loft que certains avaient déjà connu à Marseille.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com