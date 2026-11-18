Mer de Chine méridionale : Pékin transforme un récif en avant-poste stratégique, selon des analystes

Image satellite prise le 17 octobre 2026 et fournie par Planet Labs PBC montrant les fondations d’un port sur le récif contesté d’Antelope, dans les îles Paracel, en mer de Chine méridionale ( 2026 Planet Labs PBC / Handout )

La Chine développe rapidement le récif Antelope, dans une zone disputée de la mer de Chine méridionale, où elle construit une piste d'atterrissage susceptible de renforcer considérablement sa présence militaire, selon des analystes et des images satellite consultées par l'AFP.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré un arbitrage international concluant que ses prétentions n'ont aucun fondement juridique. Des tensions opposent régulièrement la Chine à plusieurs pays d'Asie du Sud-Est au sujet des archipels des Paracels et des Spratleys.

Selon des rapports récents du Center for Strategic and International Studies (CSIS) et du Lowy Institute, la Chine a commencé à la fin de l'année dernière d'importants travaux de dragage et de remblaiement au récif Antelope, dans les Paracels, revendiquées également par le Vietnam et Taïwan.

Carte de la mer de Chine méridionale ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Lowell Bautista, auteur du rapport du Lowy Institute, a déclaré à l'AFP que Pékin avait transformé en dix mois ce qui n'était auparavant qu'un de ses plus petits avant-postes dans les Paracels en une île artificielle rivalisant avec ses plus grandes installations de l'archipel.

La piste d'atterrissage, longue de près de trois kilomètres, serait la deuxième construite par la Chine dans les Paracels. Associée aux infrastructures déjà présentes dans les Spratleys et sur l'île de Hainan, elle contribuerait à "créer un réseau intégré de pistes, de ports et de capteurs" couvrant une grande partie de la mer, selon M. Bautista.

La Chine contrôle de facto les Paracels depuis un sanglant affrontement avec le Vietnam en 1974, qui a fait plus de 70 morts dans les rangs vietnamiens.

Avions de transport et bombardiers

D'après le CSIS, la nouvelle piste est comparable à celle de l'île de Woody, principal avant-poste chinois dans les Paracels, ainsi qu'à trois autres aménagées dans les Spratleys.

Image satellite, prise le 17 octobre 2026 et fournie par Planet Labs PBC, montrant la construction supposée d’une piste d'atterrissage sur le récif Antelope, un site disputé dans les îles Paracel, en mer de Chine méridionale ( 2026 Planet Labs PBC / Handout )

Pour plusieurs analystes, le récif Antelope pourrait devenir l'un des sites stratégiques les plus importants de Pékin en mer de Chine méridionale et contribuer à limiter l'accès des forces américaines et alliées en cas de conflit.

La Chine affirme toutefois que le développement des Paracels, où vivent selon elle quelques centaines de personnes essentiellement liées à la pêche, poursuit des objectifs civils. En mars, le ministère chinois des Affaires étrangères avait qualifié les travaux de remblaiement de "construction nécessaire" destinée à améliorer les conditions de vie sur les îles et à soutenir leur développement économique.

Une structure ressemblant à une piste d'atterrissage est clairement visible sur des photographies prises en septembre par la société d'imagerie Planet Labs.

Ces images, examinées dans le cadre d'un rapport de la société japonaise de renseignement Deep Dive, ont également été consultées par l'AFP.

Selon le directeur de Deep Dive, Bonji Ohara, ancien attaché de défense en Chine, l'installation pourrait accueillir non seulement des avions de chasse mais aussi des appareils plus lourds tels que des avions de transport, des ravitailleurs en vol et des bombardiers.

Cette nouvelle piste pourrait rapprocher Pékin d'un objectif de "contrôle total de l'ensemble de la mer de Chine méridionale", a-t-il estimé.

Réactions internationales limitées

Le CSIS juge de son côté que le récif Antelope pourrait renforcer les capacités chinoises de surveillance à proximité des côtes vietnamiennes et accroître les moyens militaires de Pékin dans une zone proche d'importantes routes maritimes.

Image satellite, prise le 8 novembre 2026 et fournie par Planet Labs PBC montrant le récif Antelope, un site disputé situé dans les îles Paracels, en mer de Chine méridionale ( 2026 Planet Labs PBC / Handout )

La piste devrait être opérationnelle d'ici à la mi-2027.

Pour Harrison Pretat, directeur adjoint de l'Asia Maritime Transparency Initiative du CSIS, les nouvelles installations "ajouteront des capacités et une résilience supplémentaires" aux opérations militaires et paramilitaires chinoises en mer de Chine méridionale. Il souligne toutefois que les autres États revendiquant ces territoires continuent globalement de contrôler leurs propres avant-postes et de conserver l'accès aux ressources maritimes.

M. Pretat estime néanmoins que les réactions internationales ont été limitées au regard de l'ampleur des travaux, en partie parce que l'attention mondiale est accaparée par d'autres crises.

Le Vietnam a dénoncé en août des travaux "totalement illégaux" et exigé leur arrêt immédiat. En octobre, le ministre australien de la Défense Richard Marles a quant à lui estimé que le renforcement militaire chinois créait une "situation de pression" en Asie du Sud-Est.

Hunter Marston, du Lowy Institute, estime cependant que les pays de l'Asean ne parviendront jamais à parler d'une seule voix sur ce dossier, notamment en raison de leurs divergences d'approche vis-à-vis de la Chine.

Selon M. Ohara, Pékin considère la mer de Chine méridionale comme "un sanctuaire" d'où elle souhaite tenir à l'écart les puissances étrangères en cas de crise régionale.

S'il n'y aurait pas de restriction à la liberté de navigation en temps de paix, la Chine chercherait, selon lui, à empêcher en situation de conflit l'accès des forces américaines et de leurs alliés, notamment australiens.