Menu sans viande à la cantine à Lyon : une décision déjà prise par Gérard Collomb

La décision des élus EELV de Lyon d'imposer des repas sans viande dans les cantines scolaires pour fluidifier le brassage des élèves fait polémique. Ce qui n'était pas le cas lorsque l'ancien maire de la ville, proche de LREM, avait pris la même décision en mai dernier.

L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, le 2 juillet 2020. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

La décision de la mairie EELV de Lyon de servir des menus uniques sans viande dans les cantines scolaires afin d'enchaîner plus de services pour compenser la réduction de l'accueil d'enfants du fait de la pandémie de Covid-19 fait débat depuis le week-end dernier, une partie des membres du gouvernement dénonçant le principe.

"Il y a une position qui est une posture d'une municipalité Europe Ecologie les Verts qui consiste à arrêter de servir de la viande à nos enfants, et c'est aberrant d'un point de vue nutritionnel et c'est une honte d'un point de vue social" , a encore fustigé mardi 23 février le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sur RTL , qui a l'intention de saisir le préfet du Rhône.

Une prise de position dénoncée par le maire Grégory Doucet, qui a rappelé que l'ancien maire LREM Gérard Collomb avait adopté la même mesure de menu unique sans viande en mai dernier, au sortir du premier confinement. "On ne vous a d'ailleurs pas entendu tenir ces propos à Gérard Collomb, membre de votre famille politique et qui avait pris exactement la même mesure lors de la première vague" , a-t-il tweeté lundi.

Désormais conseiller municipal d'opposition, Yann Cucherat faisait partie de l'équipe municipale de Gérard Collomb lorsque cette décision avait été prise pour la première fois. "Quand on est sortis du premier confinement, quand il a fallu remettre les écoles en route, on n'avait pas l'habitude de tous ces gestes barrières", a-t-il justifié au micro de BFM Lyon. "Il fallait répondre à cet enjeu qui arrivait, qui était brutal. Aujourd'hui, un an après on a pris l'habitude des gestes barrières", a-t-il ajouté pour expliquer son opposition aujourd'hui.

Pour Bruno Bernard, président EELV de la métropole de Lyon, la succession des polémiques "montre que ce gouvernement a un problème avec l'écologie" . "La magie des fake news LREM continue. Avec une priorité : cibler EELV" , a dénoncé de son côté la numéro 2 du parti Sandra Regol.

"Il y a clairement une volonté de nuire, de nous dépeindre en idéologues et jusqu'au boutistes", affirme à l' AFP la porte-parole Eva Sas, proche de Yannick Jadot.