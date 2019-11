« Mental », les drôles de pensionnaires de la clinique des Primevères

Adaptée d'une série finlandaise avec humour et fantaisie, fiction numérique narre le quotidien de quatre adolescents internés en pédopsychiatrie.

Série du service public uniquement diffusée en ligne, sur France.tv Slash, Mental relève haut la main deux défis des plus risqués : s'adresser en priorité aux adolescents, mais pas seulement à eux, et mettre en scène avec humour et fantaisie des jeunes gens atteints de troubles psychiques légers.

« J'ai des émotions, les gens n'aiment pas trop », explique par exemple Simon (Louis Peres, excellent dans ce premier rôle pour la télévision), un beau gosse borderline dont le tempérament lyrique plaît aux filles. La jeune Estelle (interprétée par la lunaire Lauréna Thellier, déjà apparue dans plusieurs films, dont Ma loute, de Bruno Dumont) est d'ailleurs plus ou moins secrètement amoureuse de Simon, même si, très timide, elle converse surtout avec son hibou en peluche, Gipsy, qui ne cesse de lui prendre la tête. S'est liée d'amitié avec eux une autre jeune internée, excentrique à souhait : la truculente Mélodie (Alicia Hava, qui a joué dans Plus belle la vie de 2012 à 2015), youtubeuse et obsédée par son image.

Pour sa part, lorsqu'il débarque parmi eux dans la clinique pédopsychiatrique des Primevères, en Auvergne, le nerveux Marvin (Constantin Vidal, prochainement dans la série Mortel, sur Netflix) est certain de n'y rester qu'une nuit, le temps que l'on s'aperçoive qu'il y a eu erreur sur la personne. Il n'entend donc se lier avec personne, avant de comprendre, peu à peu, que sa garde à vue aurait pu l'amener à la case prison et qu'il vaut finalement mieux accepter bon gré mal gré cet internement décidé par la justice.

