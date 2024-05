Menotti : « Je suis le premier à avoir joué avec un faux neuf »

Âgé de 85 ans, César Luis Menotti est décédé. Mais avant d’être un fumeur invétéré, un communiste, un dandy, un type que Guardiola était venu consulter avant d’initier sa carrière d’entraineur, l’homme qui a offert sa première étoile à l’Argentine restera à jamais un romantique. Rencontre passée avec un sage regretté du football mondial.

Le football argentin va-t-il si mal qu’on le dit ?

Disons qu’il a subi une sévère et profonde déculturation avec le temps. Je parle du football en tant que fait culturel, dans les quartiers, aux coins des rues. Le monde de l’administration des clubs était aussi formé de gens du quartier, qui construisaient des scènes merveilleuses, et je me réfère là aux stades de foot. Les dirigeants s’unissaient pour créer quelque chose de représentatif, un lieu d’émotions, de passion, mais aussi d’accompagnement culturel pour les jeunes, parce que le stade de foot était un endroit où je me rendais avec ma mère et mon père. C’était la fête du dimanche. Là, on a plongé dans le monde des grosses affaires. Un monde qui a détruit le football, son idéologie, pour le transformer en spectacle.…

Propos recueillis par Par Aquiles Furlone pour SOFOOT.com