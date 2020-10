So Foot • 17/10/2020 à 15:29

Mené deux fois à domicile, Everton déjoue les plans de Liverpool

Menés dans chaque période et à deux reprises par les Reds du duo Sadio Mané/Mohamed Salah, les Toffees ont trouvé la force pour conserver leur invincibilité et leur place de leader. Grâce, notamment, à une égalisation de Dominic Calvert-Lewin dans les dix dernières minutes de jeu.

Everton 2-2 Liverpool

Ancelotti évoque son amitié avec Klopp

Frustrant, désespérant, décevant... Sauf que cette fois, c'est du sérieux. Après de nombreux années à avoir habitué ses supporters à l'irrégularité malgré les millions d'euros dépensés, Everton a tout du bon élève. Et lesont su saisir l'occasion du derby contre Liverpool pour le démontrer, ce samedi. Comment ? En puisant la force pour conserver leur invincibilité alors que lesont mené à deux reprises et jusqu'à la 81minute, instant choisi par le déroutant Calvert-Lewin pour s'envoler dans le ciel et éloigner la défaite. Pas rien, franchement pas rien...Troisième minute : ouverture du score de Mané, qui prouve son statut de patron offensif en achevant un magnifique mouvement collectif de Liverpool sur une transmission de Robertson. Onzième minute : suite à un contact avec un Pickford kamikaze, Van Dijk doit laisser sa place à Gomez. Vingtième minute : Keane profite du manque de confiance d'Adrián pour remettre l'église au milieu du derby, sa tête sur corner faisant mouche. Autant dire qu'il ne fallait pas arriver en retard, pour ce choc de la cinquième journée de Premier League.Et c'est loin, très loin d'être terminé. Si les événements se tassent un peu après un joli arrêt de Pickford Lire la suite de l'article sur SoFoot.com