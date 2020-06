Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mené 2 fois, Séville prend un point à Villarreal Reuters • 22/06/2020 à 22:05









par Léo De Garrigues (iDalgo) Au terme d'un match animé, le FC Séville est parvenu à accrocher le match nul sur la pelouse de Villarreal (2-2) après avoir été mené à deux reprises. Paco Alcacer, en renard des surfaces, a ouvert le score dès la 18e minute avant que Sergio Escudero égalise à la 39e minute. Dans les arrêts de jeu de la première période, les hommes de Javier Calleja ont reprise l'avantage par l'intermédiaire de Pau Francisco Torres. A la réception d'un centre de Jesus Navas, Munir El Haddadi a égalisé à l'heure de jeu d'une volée croisée. Troisième match nul consécutif pour les Sévillans qui voient leur 3e place menacée par l'Atletico Madrid. Villarreal reste 6e.

