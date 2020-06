Mendilibar : "Cette crise sanitaire est venue bousculer nos esprits"

Sevré de football depuis le 10 mars dernier et une défaite à Ipurua contre la Real Sociedad (1-2), le club d'Eibar s'apprête à reprendre une saison de Liga perturbée par la pandémie du Covid-19. L'entraîneur de l'équipe, José Luis Mendilibar, fait le bilan de cette période trouble et s'avance vers le monde d'après.

"Il y a un mois de cela, je t'aurais répondu que le championnat ne pouvait pas redémarrer."

Je me considère comme un privilégié. J'ai la chance de vivre dans mon village de naissance, à quelques kilomètres d'Eibar. J'ai une maison avec un petit jardin, c'est très agréable pour rester confiné. J'ai un chien, je le sortais tous les matins et soirs pour le faire gambader. La vérité, c'est que nous allions acheter de temps en temps à manger, mais en restant très vigilants sur les comportements à adopter. Si j'avais vécu ce confinement dans un appartement d'une grande ville avec une mobilité réduite, cela aurait été bien différent.Le fait de passer du temps avec les amis et les collègues, d'entretenir la relation humaine. Se parler derrière un écran, c'est bien, mais rien ne vaut la discussion en face à face. Ma famille était là pour me permettre d'interagir, mais mon quotidien professionnel me manquait énormément. Regarder du football ne me manquait pas plus que ça. En revanche, être avec les joueurs et leur parler, c'est vraiment irremplaçable. Aller à l'entraînement pour entraîner une équipe, ce n'est pas que venir, s'entraîner et repartir. L'approche est beaucoup plus profonde et complexe : tu vas établir le contact avec tes joueurs, discuter de tel ou tel sujet, organiser tes ateliers sur la pelouse comme dans le gymnase... La magie du football, je la ressens à travers le quotidien.La pandémie s'est développée de manière ultra rapide. Il y a un mois de cela, je t'aurais répondu que le championnat ne pouvait pas redémarrer, car nous étions confinés et sans grande possibilité d'action. Cela semblait évident. Mais tout est revenu très vite : les bars sont accessibles, nous pouvons nous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com