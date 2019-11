Mendes, Andersen, Koné, Reine-Adelaïde : Lyon et ses recrues décentes

Au milieu d'une belle bagarre collective face au Benfica, les Lyonnais Jeff Reine-Adelaïde, Youssouf Koné, mais surtout Thiago Mendes et Joachim Andersen ont chacun signé simultanément une solide performance. Ce qui n'est pas du luxe quand on connaît le scepticisme à degré divers qui entourait ces quatre recrues jusqu'ici.

Sunny Andersen

Joachim Andersen, le prix de l'élégance

La soirée de Joachim Andersen se finira avec un récipient en plastique entre les doigts, à attendre que l'envie d'uriner lui vienne. Il est minuit passé et excepté Houssem Aouar, soumis lui aussi au contrôle anti-dopage, tous ses coéquipiers ont déserté le Groupama Stadium depuis un petit moment. Soit pour profiter gentiment de cette victoire européenne face au Benfica (3-1) soit, comme Bertrand Traoré, pour constater les dégâts d'un cambriolage. Mais face au pot vide, le grand blond pourra tout de même repenser au match plein qu'il vient d'accomplir. Et ce ne sont pas les actions positives qui manqueront pour le détendre et donc le libérer. Au choix : ce centre de Grimaldo repoussé de la tête avec aplomb, cette jolie couverture sur un une-deux initié par Gedson Fernandes ou encore ces belles passes pour orienter les relances.Mais la meilleure restera ce coup de casque venant trouer les filets d'Odisseas Vlachodímos en tout début de rencontre, sur un centre Léo Dubois. "" d'après Garcia. Le Danois ouvrait alors le score, son compteur but avec l'OL, mais surtout la possibilité de séduire le public lyonnais, qui a alterné depuis le début de la saison entre espoirs et doutes autour de la recrue la plus chère de son histoire. Vingt-quatre millions plus six de bonus, voilà l'étiquette qui était accrochée au col de l'ex-défenseur de la Sampdoria depuis le mois de juillet sans que son aisance sur le terrain ne permette de la justifier.Jusqu'ici, sa doublette prometteuse avec Jason Denayer était au mieux décrite comme " perfectible ", au pire comme " décevante ". Au point que le vieux Marcelo l'a poussé sur le banc