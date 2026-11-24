Des employés de l’organisation HALO Trust passent à côté d’un champ de mines près du village de Bezymenne, dans la région de Mykolaïv, en Ukraine, le 5 mai 2025 ( AFP / Ivan SAMOILOV )

Le traité d'interdiction des mines antipersonnel est confronté à son plus grand défi après le retrait de cinq pays européens, alors que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, a affirmé mardi une ONG.

L'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont quitté la convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnel en 2025 et 2026, invoquant la menace croissante représentée par la Russie voisine, désormais dans la cinquième année de sa guerre en Ukraine.

Il s'agit des premiers retraits de ce traité international - signé en 1997 et entré en vigueur deux ans plus tard - interdisant l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnel.

La Pologne et la Finlande se préparent à réintroduire les mines antipersonnel dans leurs arsenaux, indique l'ONG spécialisée Landmine and Cluster Munition Monitor dans son 28e rapport annuel.

Ces retraits du traité et la fabrication de nouvelles mines "constituent des reculs dangereux", a déclaré Tamar Gabelnick, directrice de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel (ICBL), dont le Landmine Monitor est l'organisme de recherche.

"Nous exhortons tous les États à rejeter la production et l’utilisation de mines antipersonnel par quelqu'acteur que ce soit, en toutes circonstances", a ajouté Mme Gabelnick.

Elle a cité en exemple la récente adhésion à la Convention d'Ottawa du Liban qui a reconnu, "en pleine période de conflit", que "protéger les civils implique de respecter le droit international, pas de l'abandonner".

Quelque 162 pays ont ratifié le traité d’interdiction. Outre le Liban cette année, les Îles Marshall et Tonga l'ont rejoint en 2025.

Mines larguées par drones

Une femme dont les jambes ont été amputées après qu’elle a marché sur une mine antipersonnel alors qu’elle faisait paître ses moutons en 2017, à Taez, au Yémen, le 20 mars 2019 ( AFP / AHMAD AL-BASHA )

Des mines antipersonnel ont été utilisées, durant la période étudiée dans le rapport, par l'Ukraine, l'Iran, la Birmanie, la Corée du Nord, la Russie et possiblement les États‑Unis, a indiqué le document.

L'Ukraine, État partie, affirme avoir suspendu l'application du traité durant l'invasion russe.

Le rapport documente de nouveaux usages et une nouvelle production de mines par l'Ukraine, notamment des mines imprimées en 3D et larguées par drones.

Parmi les 35 États qui n'ont pas rejoint la Convention figurent la Chine, Cuba, l’Inde, Israël, la Birmanie, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie et les États‑Unis.

"La Russie a utilisé de manière intensive des mines terrestres antipersonnel en Ukraine depuis son invasion à grande échelle", assure le rapport. "L'ampleur de la contamination par les mines et les restes explosifs de guerre (REG) en Ukraine représente la plus vaste utilisation de mines depuis des décennies", souligne-t-il.

Civils et enfants

Les mines et les REG ont tué ou blessé davantage de personnes en 2025 que durant toute autre année depuis 2020, selon le rapport.

Au moins 6.929 victimes ont été recensées en 2025, la troisième hausse annuelle consécutive. Parmi elles, 1.955 ont été tuées et 4.930 blessées, le sort des 44 personnes restantes étant inconnu.

En 2025, des victimes de mines et de REG ont été signalées dans 54 pays.

Un démineur fait une démonstration de méthodes de déminage à Carmen de Bolívar, en Colombie, le 2 mai 2024 ( AFP / Alejandro Martinez )

Lorsque le statut et l'âge des personnes touchées avaient pu être établis, les civils représentaient 84 % de l'ensemble des victimes et les enfants 50 %.

La Birmanie a enregistré le nombre annuel de victimes le plus élevé (1.891) pour la troisième année consécutive.

En Syrie, le nombre de victimes a augmenté de 50 %, à 1.602 en 2025, dans un contexte de retours massifs de personnes déplacées après le renversement du président Bachar al‑Assad.

Derrière viennent l’Afghanistan (497), la Palestine (319), le Nigeria (298), l’Ukraine (275) et le Mali (222).

"Contamination massive"

En novembre 2026, au moins 65 territoires étaient concernés par une contamination, suspectée ou confirmée, par des mines.

Parmi eux, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Cambodge, l'Irak, le Maroc, la Corée du Nord, la Corée du Sud et l'Ukraine présentent une contamination "massive", c’est-à-dire supérieure à 100 kilomètres carrés.

Depuis 1999, 32 États ont achevé leurs opérations de déminage, Oman ayant terminé ce processus en 2025 et la Croatie en 2026.

Le traité prévoit que chaque État partie s'engage à supprimer toutes ses mines antipersonnel au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, un délai qui peut sous conditions être prolongé.

Le financement mondial de l'action contre les mines a atteint 1,1 milliard de dollars en 2025, environ 5 % de plus qu’en 2024.

Depuis 1999, Landmine Monitor a recensé 49.859 personnes tuées et 118.525 blessées par des mines terrestres et des REG.