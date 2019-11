Menaces, frictions d'épaule... guéguerre entre Marcheurs à l'Assemblée nationale

Les marcheurs jouent « OK Corral » (NDLR : western américain sorti en 1957) à l'Assemblée nationale. En jeu, la présidence de la commission des Affaires européennes. Avec son vaste et lumineux bureau rue Saint-Dominique (Paris, 7ème arrondissement), ses 800 euros de prime mensuelle, sa voiture avec chauffeur. Un fauteuil que s'arrachent deux rivaux totalement « accros ». D'un côté, la présidente officielle, Sabine Thillaye, députée LREM d'Indre-et-Loire, élue à ce poste au début de la législature. De l'autre, Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger (Benelux), élu au même fauteuil en juillet, lors du renouvellement des plus hauts postes du palais Bourbon auquel s'était engagé le groupe LREM au nom de la « moralisation » de la vie publique. Perchoir, présidence du groupe et des commissions ont ainsi été soumis au vote, et quelques titulaires ont dû, bon gré mal gré, céder la place.Sauf une, Sabine Thillaye, qui a refusé de jouer le jeu, jugeant avoir le droit pour elle. Cette cheffe d'entreprise franco-allemande convertie à la politique et à En Marche en 2017, veste rouge cintrée et bottes de cavalière, est très à cheval sur le règlement intérieur de l'Assemblée, qu'elle brandit à ses interlocuteurs. « Contrairement aux huit commissions permanentes, la nôtre, instituée par la réforme constitutionnelle de 2008, voit son bureau installé pour cinq ans, affirme-t-elle. Le règlement de l'Assemblée s'impose à celui du groupe LREM », professe, « déterminée à aller jusqu'au bout », celle qui rappelle que le mot « droit » figure dans l'hymne national allemand. Ni démission, ni élection : elle ne s'est pas présentée au scrutin interne LREM de juillet, remporté haut-la-main par Pieyre-Alexandre Anglade, ex-porte-parole de la campagne de la liste Renaissance aux récentes élections européennes. «Il faut sortir de ce blocage»A 33 ans, Anglade, étoile montante ...