Menaces d'attentat: plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires visés à Paris

Une vingtaine d'établissements scolaires à Paris ont été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de nouvelles menaces d'attentat ( AFP / BERTRAND GUAY )

Plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires à Paris, essentiellement des collèges, ont été visés mercredi par de nouvelles menaces d'attentat transmises via les ENT (Espaces numériques de travail), et deux nouvelles enquêtes ont été ouvertes à Paris, ont indiqué mercredi les autorités.

"Ce matin, des établissements scolaires parisiens, majoritairement des collèges, ont été destinataires de messages d'alerte à la bombe suite à des usurpations de compte sur l'espace numérique", a indiqué la mairie de Paris dans un communiqué.

Elle a précisé que les cours avaient été suspendus dans ces établissements le temps des vérifications de sécurité.

Dans un message transmis aux parents d'élèves parisiens mercredi après-midi, le rectorat a fait état de "plus d'une cinquantaine d’établissements de l'académie de Paris" ayant "reçu ce jour des messages d'alerte à la bombe". Plus tôt dans la journée, il avait indiqué qu'une "vingtaine d'écoles et d'établissements scolaires" avait été visée "la nuit dernière".

"Certains messages étaient accompagnés d'une vidéo d'une grande violence", a ajouté le rectorat dans son message aux parents, expliquant qu'"il a été décidé dès ce matin de la fermeture de la messagerie des élèves, de la suppression du message et du blocage des comptes usurpés".

"Une plainte a été déposée et une enquête menée par le parquet de Paris est en cours", a-t-il encore indiqué. Les élèves et personnels "particulièrement touchés" par ce message sont "accompagnés par les cellules d'écoute d'établissements et académique".

Le parquet de Paris, qui avait déjà ouvert une enquête sur des menaces contre des lycées franciliens le 21 mars, a indiqué mercredi que deux nouvelles enquêtes avaient été ouvertes à Paris sur les cyberattaques ayant visé des établissement scolaires ces derniers jours.

Une enquête "concerne les messages diffusés via les Espaces numériques de travail (ENT) des collèges d’Île-de-France dans la nuit du 26 au 27 mars 2024" et une autre "a vocation à centraliser les enquêtes ouvertes des différents parquets concernant des messages diffusés via les ENT des autres ressorts régionaux", a expliqué le parquet, sollicité par l'AFP.

Ces nouvelles menaces à Paris font suite à d'autres messages visant des établissements scolaires depuis le milieu de semaine dernière en Ile-de-France puis dans les Hauts-de-France, la région Grand Est et le sud de la France.

Lundi, le ministère de l'Education nationale avait indiqué que près de 130 lycées et collèges en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et la région Grand Est avaient été visés depuis la semaine dernière. Des dizaines de lycées dans le sud de la France avaient ensuite été visés dans la nuit de lundi à mardi.

La ministre de l'Education Nicole Belloubet a assuré mercredi, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, qu'"à ce stade, il n’y a pas de fuite massive de données ou d’attaque en règle de nos systèmes d’information". "Il n’y a pas de faille numérique globale", a-t-elle dit.

Actuellement, "nous cherchons les comptes qui ont été piratés et nous demandons la réinitialisation de ces comptes", a-t-elle détaillé. "A plus long terme, il faut que nous voyons comment nous pouvons aider les collectivités territoriales, avec le concours de l’Etat bien entendu, à sécuriser ces Environnements numériques de travail".

La ministre avait indiqué mardi avoir "demandé à (ses) services, sous 48 heures, d'organiser une réunion d'une part avec les élus des collectivités territoriales et leurs représentants, et d'autre part, avec les éditeurs de logiciels scolaires, pour identifier à moyen et à long terme les mesures de riposte que nous allons pouvoir mettre en place".

Cette réunion aura lieu jeudi après-midi, a indiqué à l'AFP l'association Départements de France.