Menace russe : l'UE "veut consacrer 50 millions d’euros" au renforcement de la sécurité en mer Noire

Ursula von der Leyen, le 6 octobre 2026, à Bruxelles ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'Union européenne souhaite "accélérer" la mise en place d'une plateforme régionale de coopération visant à renforcer sa présence en mer Noire et à contrer l'influence russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Après plusieurs attaques contre des navires, les 27 sortent le porte-feuille. L'UE "veut consacrer 50 millions d’euros" au renforcement de la sécurité en mer Noire , a déclaré ce mardi 10 novembre, en visite en Bulgarie, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'Union européenne souhaite "accélérer", avec un "calendrier clair pour son achèvement", la mise en place d'une plateforme régionale de coopération visant à renforcer sa présence et à contrer l'influence russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a ajouté à Sofia Ursula Von der Leyen. En octobre, des drones ayant ciblé des bateaux au large de la Roumanie et de la Bulgarie ont fait plus d'une trentaine de morts ou de portés disparus. Bucarest comme Sofia ont pointé du doigt la Russie, même si la Bulgarie souligne l'absence de preuves formelles. Ursula von der Leyen a également affirmé qu'une enveloppe de dix millions d'euros serait allouée aux opérations bulgares de recherche et de sauvetage, après une annonce similaire en Roumanie lundi.

S'exprimant à Bucarest, elle avait déclaré que "les défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés n'ont fait que croître" . "Les cieux au-dessus de la mer Noire se sont particulièrement assombris ces dernières semaines", a-t-elle dit. La mer Noire est une voie commerciale pour l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs agricoles au monde. Les ministres de la Défense de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie se sont réunis à Sofia fin octobre et ont convenu de tenir des discussions régulières sur la sécurité en mer Noire.