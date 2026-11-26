Il s'agit des premières lettres de ce genre envoyées depuis la Guerre froide, selon la presse.

Wes Streeting et des militaires britanniques à Nowa Deba, en Pologne, le 20 novembre 2026. ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Vérifier leurs coordoonées et faire le point sur leurs compétences : l'armée britannique a pris contact avec des milliers d'anciens militaires reversés à sa réserve stratégique, a indiqué jeudi 26 novembre le ministre de la Défense, défendant une "précaution" nécessaire face à une "menace renforcée". Ces anciens combattants pourraient notamment participer à des exercices et des formations de l'Otan.

Ces réservistes pouvant être rappelés dans des circonstances exceptionnelles, au nombre de près de 100.000 selon les médias britanniques, ont reçu une lettre des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air leur proposant notamment de participer à des formations et exercices de l'Otan.

"Nous leur avons écrit pour nous assurer que leurs coordonnées sont à jour, et mieux connaître l'expérience et les compétences qu'ils ont acquises depuis qu'ils ont quitté les forces armées", a détaillé le ministre de la Défense Wes Streeting jeudi sur Sky News . "Il ne fait aucun doute (...) que nous évoluons dans un environnement de menace renforcée . Ce degré de préparation me semble donc être une précaution raisonnable et nécessaire", a-t-il déclaré, évoquant des conversations récentes avec ses homologues de l'Otan sur la sécurité de l'Europe.

Un air de guerre froide

Les Britanniques devraient "se sentir rassurés plutôt que d'y voir une raison de s'inquiéter" , a-t-il ajouté, soulignant qu'on pourrait reprocher au gouvernement de ne pas avoir été prêt à toutes les éventualités, face notamment à la menace russe en Europe.

Selon le journal Telegraph , il s'agit des premières lettres de ce genre envoyées depuis la Guerre froide.

Cette prise de contact fait partie des recommandations de la Revue de défense stratégique, publiée en 2025 par le gouvernement travailliste de Keir Starmer. Environ 5 % des anciens combattants britanniques font partie de cette réserve stratégique, avec l' obligation de se mobiliser en cas "d'urgence nationale ou transition vers un état de guerre" .

Wes Streeting a également salué sur la BBC "l'esprit patriotique" du prince Harry, qui a assuré lors d'une visite en Ukraine il y a dix jours qu'il serait prêt à réintégrer l'armée britannique si nécessaire pour se battre contre la Russie. "Je suis toujours heureux de discuter avec lui de la façon dont nous pouvons travailler ensemble", a-t-il déclaré, faisant notamment référence aux Invictus Games, une compétition handisport que le duc de Sussex organise pour soldats et vétérans blessés.