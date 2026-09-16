Menacé de sanction par la LFP après Lille-PSG, Olivier Létang s'en sort bien

C’est ce qu’on appelle un arbitrage clément. Sous la menace d’une sanction après ses différents propos contre l’arbitrage de Lille-PSG (2-2), Olivier Létang était convoqué devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi. Et il faut croire que le président du LOSC s’en est plutôt bien sorti : risquant initialement jusqu’à neuf mois de suspension, il a simplement écopé d’une amende de 20 000 euros .

Un e-mail envoyé au milieu de la nuit

Et pour cause, il avait longuement pesté contre l’arbitrage d’Eric Wattellier, à qui il reprochait de ne pas avoir sifflé la fin du match juste avant l’égalisation parisienne, survenue au-delà du temps additionnel. Dans les heures qui ont suivi la rencontre, on lui reproche également des messages et e-mails très virulents à destination d’Antony Gautier , le directeur national de l’arbitrage, avec la FFF et la LFP en copie (dont un précisément envoyé à 3h08).…

TJ pour SOFOOT.com