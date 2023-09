« Menace d’une guerre », « diffamation publique »… La direction de l’OM hausse le ton

Quand on l’attaque, le board contre-attaque.

La réunion de lundi entre la direction et les groupes de supporters a mis le feu à la Canebière, au point que Marcelino et Pablo Longoria pourraient démissionner selon différents médias. En attendant que la situation s’éclaircisse, l’OM a réagi ce mardi pour mettre les points sur les i. « Des représentants des associations de supporters ont exprimé leur souhait de voir l’actuel Directoire de l’OM démissionner. La menace d’une ‘guerre’ (sic) à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas » , pose le communiqué. Si le Directoire « croit en une relation transparente et régulière avec ses supporters » , il souligne qu’il « ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées. Une relation basée sur l’intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l’OM. » …

QB pour SOFOOT.com