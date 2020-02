Memphis Depay va-t-il trop vite dans sa rééducation ?

Opéré le 20 décembre dernier des ligaments croisés, Memphis Depay n'en est toujours pas à deux mois de rééducation. Pourtant, l'attaquant néerlandais fait déjà des accélérations et des frappes. Impressionnant certes, mais peut-être aussi inconscient.

LyonStrasbourg le 16/02/2020 à 15:00 Ligue 1 Diffusion sur

Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl -- Memphis Depay (@Memphis) February 12, 2020

Memphis

A priori Memphis Depay n'a aucun lien de parenté avec Thanos. Ni avec Captain America, Thor, Hulk ou tous les autres personnages présents dans. Sa dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux tend pourtant à prouver le contraire. On y voit l'attaquant néerlandais accélérer sur la pointe des pieds avant de contourner un plot et d'envoyer un ballon dans un petit but. Alors oui, l'exercice n'a rien d'exceptionnel, mais Memphis Depay s'est fait opérer des ligaments croisés le 20 décembre dernier et n'en est donc toujours pas à deux mois de rééducation.