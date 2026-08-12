Memphis Depay ne prolonge pas au Corinthians, sur fond de discordes et de dettes

Memphis Depay ne prolonge pas au Corinthians, sur fond de discordes et de dettes

Memphis Départ. Arrivé en 2024, Memphis Depay ne prolongera pas au Corinthians , a annoncé ce mardi soir le club brésilien. Après 79 rencontres pour 20 buts et 15 passes décisives, c’est avant tout pour des raisons financières que l’aventure n’a pas continué entre le Néerlandais et l’équipe de São Paulo.

« Cette décision a été prise uniquement et exclusivement au regard de la santé financière de notre institution, qui exige une rigueur d’équilibre et un sens des responsabilités dans la gestion des ressources disponibles » , exposent les derniers vainqueurs de la Supercoupe du Brésil sur X.…

NB pour SOFOOT.com