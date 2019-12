Memphis de paix

Buteur lors de chacune des sorties européennes de l'OL cette saison, Memphis Depay, promu capitaine par Rudi Garcia en novembre, a de nouveau été décisif mardi soir face à Leipzig et a même été poussé au dépassement de fonction en allant piétiner les braises naissantes après la rencontre. Une réaction de chef qui confirme en parallèle une chose : Lyon ne mérite pas un tel joueur.

Lyon, une qualification empoisonnée

Memphis Depay ne voulait plus sortir ce regard. Interrogé dansmardi matin, son oncle, Éric, confirmait lui aussi le rangement des bagnoles de son neveu : "" Dans la soirée, Depay n'a pas dit autre chose : "" Mais... il y a eu cet, au terme d'un match sauvé aux forceps, faute d'une véritable force collective, par l'OL face à un Leipzig qui menait pourtant de deux buts à l'entracte, et ce type qui est descendu du virage Nord du Groupama Stadium pour agiter un drapeau où l'on a pu apercevoir un "Marcelo dégage !" accompagné d'un dessin représentant un âne. Si la qualité de la caricature est discutable, la réaction du capitaine lyonnais ne l'est pas : à la vue du drapeau, Memphis Depay a répondu en patron et a filé vers le supporter pour lui faire ranger la banderole. Puis, une échauffourée, des crachats, des gnons foireux... Bref, le bordel, alors que la petite troupe devait simplement fêter une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, aussi moche soit-elle. Vouloir fracasser ses joueurs en pleine séance de remerciement : du grand art.Mais à quoi s'attendaient vraiment les supporters de l'OL ? À un match plus abouti, complet, maîtrisé pendant 90 minutes, à une qualification facilement pliée face à un Leipzig qui se balade avec le statut de meilleure attaque de son pays ? L'OL ne sait pas faire ça. À des gros câlins de leurs joueurs alors qu'ils étaient en train de les pourrir au terme d'une soirée où, pour une fois, ils avaient fait preuve d'un caractère assez incroyable ? Bien sûr, et puis quoi encore ? Aujourd'hui, tout le monde est perdant : les supporters lyonnais, qui ne méritaient finalement pas une telle performance, les joueurs, qui n'ont à aucun moment savouré leur qualification